Bus Mestre: ripartono 12 mezzi, per 6 ultime valutazioni

Sono 12 i pullman E12 della cinese Yutong che potranno essere riutilizzati a Venezia dopo i controlli degli esperti tornati in flotta. Per gli ultimi sei la docuentazione è stata consegnata oggi e tra due giorni ci sarà il verdetto.

Lo ha detto all'ANSA l'assessore alla Mobilità del Comune di Venezia Renato Boraso. Si tratta dei mezzi coinvolti nei due incidenti accaduti a Mestre, il più grave dei quali che ha visto precipitare il mezzo da un cavalcavia provocando 21 morti.

"Attendiamo gli esiti delle perizie - rileva Boraso - disposte dalla magistratura, i tempi sono lunghi ma vorremmo delle certezze perché con il loro risultato potremmo avere delle certezze". La Procura ha affidato consulenze sul cavalcavia e il guardrail di Mestre, e per la 'scatola nera' del bus e il telfonino dell'autista deceduto nello schianto. Si prolungano i tempi dell'esito dell'autopsia, con un ulteriore incarico specialistico, per esaminare lo stato del cuore del guidatore.





