Agenda Vicenza, una giornata per la sostenibilità

Riuso, riciclo, mobilità. Dalle buone pratiche alla realtà, entra nel vivo il percorso pluriennale di Agenda Vicenza, promosso dal gruppo editoriale Athesis e da Il Giornale di Vicenza. Martedì 31 ottobre, al polo fieristico di Vicenza, è in programma un'intera giornata durante la quale saranno toccati molti degli ambiti in cui si può declinare il tema dello sviluppo sostenibile. La giornata potrà essere seguita in streaming sui siti ilgiornaledivicenza.it e ANSA.it, sulla pagina Facebook del quotidiano e sulla pagina Instagram del gruppo editoriale Athesis a partire dalle 10.40 la mattina e dalle 15 il pomeriggio.

