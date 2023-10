Serie A: Juventus-Verona 1-0

La Juventus ha battuto il Verona 1-0 in uno deegli anticipi della decima giornata di serie A. I bianconeri, reduci dal successo sul Milan, sono riusciti in extremis allungare la striscia vincente, piegando i gialloblù in pieno recupero con una rete di Cambiaso. Kean era andato due volte a rete ma le marcature erano state annullate, la prima per fuorigioco e l'altra per fallo dell'attaccante nell'azione precedente. La Juve è in testa con 23 punti, a +1 sull'Inter e a +2 sul Milan, che giocano domani.



