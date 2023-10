Maltratta genitore distrugge mobili di casa, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 28enne marocchino residente a Padova per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. A seguito di una chiamata al 112 da parte di alcuni condomini, che avevano udito le urla provenire da un appartamento, la pattuglia arrivata sul posto ha trovato il giovane, all'interno dell'abitazione che in evidente stato di agitazione psicofisica dovuta all' assunzione di alcol, urlava minacciava e percuoteva i genitori oltre a rompere alcuni pensili della cucina, il tutto sarebbe scaturito da una lite per futili motivi dovuta al rifiuto da parte dei genitori di consegnare del denaro. I militari dopo aver tranquillizzato il ragazzo, hanno raccolto le deposizioni dei genitori e avvertendo che già in passato avevano denunciato fatti analoghi. Informato il pm di turno, il giovane è stato arrestato e portato in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA