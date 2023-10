Vongole Venezia a rischio con lo scavo dei canali lagunari

Le vongole della Laguna di Venezia sono esposte a rischi genetici e molecolari in seguito ai dragaggi nei canali. Lo evidenzia una ricerca del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione e di quello di Biologia dell'Università di Padova, in collaborazione con Ca' Foscari Venezia, in cui sono stati investigati gli effetti dell'esposizione a sedimenti raccolti sul fondo del canale Vittorio Emanuele III, il canale che collega Marghera a Venezia, nella vongola filippina (Ruditapes philippinarum), una delle coltivazioni più diffuse in laguna.

L'argomento è attuale, anche in seguito alla recente approvazione del "nuovo protocollo fanghi" (Decreto 22 maggio 2023 n.86), che ha affiancato alla caratterizzazione chimica dei sedimenti anche la valutazione degli effetti ecotossicologici sulle specie animali. Lo studio, che si colloca all'interno del progetto "Corila Venezia 2021" finanziato dal Mit, è stato possibile definire i meccanismi molecolari alla base della tossicità dei sedimenti. "Gli organismi esposti ai sedimenti, le cui concentrazioni di inquinanti come i Pcb avevano valori fino a 120 volte superiori alle aree di controllo, hanno subito una significativa alterazione dell'espressione dei geni coinvolti nella risposta a miscele chimiche complesse, caratteristiche delle aree urbane e industriali", sottolinea Tomaso Patarnello, senior author della ricerca: "In particolare - aggiunge - l'alterazione ha riguardato l'espressione dei geni che fanno parte della via metabolica mTORC1, centrale nel coordinamento della risposta cellulare allo stress chimico. Anche la risposta immunitaria risulta significativamente aumentata a seguito della modificazione della composizione del microbioma della vongola con il significativo aumento di microorganismi potenzialmente patogeni per l'animale".

La corretta gestione dei sedimenti dragati - è il risultato della ricerca - è essenziale per la conservazione della vongola e anche le indagini condotte a livello molecolare possono contribuire a comprendere la complessità dei potenziali effetti avversi su organismi della laguna di Venezia esposti a sedimenti contaminati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA