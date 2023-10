Sequestrati 17 mila articoli per Halloween pericolosi a Padova

La Guardia di finanza di Padova ha sequestraton oltre 23.000 prodotti per la festa di Halloween, tra gadget e batterie, che erano senza informazioni e avvertenze obbligatorie per la tutela del consumatore, o non in lingua italiana.

Le operazioni, condotte dai Baschi Verdi, sono scaturite da una serie di indagini che ha portato a individuare due esercizi commerciali nella zona industriale di Padova, gestiti da cittadini cinesi, che ponevano in vendita giocattoli, gadget e batterie irregolari, senza le informazioni minime previste per garantire ai clienti gli standard di sicurezza.

In particolare sono stati sequestrati 17.300 giocattoli e gadget, oltre a 6.240 batterie irregolari; i titolari delle ditte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le previste sanzioni amministrative.



