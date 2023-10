Picchia la moglie che voleva lasciare fede islamica, condannato

Un uomo di 36 anni è stato condannato oggi dal Tribunale di Treviso perché accusato di maltrattamenti e percosse nei confronti della moglie che, secondo il suo stesso racconto, voleva lasciare la fede islamica per convertirsi al cristianesimo.

Le aggressioni verbali e fisiche del coniuge sarebbero andate avanti per alcuni anni, fino al momento in cui la donna, minacciata di morte, si è rivolta alla polizia facendo seguire alla denuncia la separazione dal marito. La coppia è di origini nordafricane.



