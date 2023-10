Mose protegge Venezia da forte acqua alta, sfiorati 150 cm

Il Mose sta proteggendo Venezia da un'alta marea eccezionale, con forti venti, che sta colpendo l'alto Adriatico. Il sistema di 78 paratoie è in funzione da ieri sera alle tre bocche di porto della laguna. Fuori dalle paratoie, in mare aperto, l'acqua ha sfiorato i 150 centimetri - 148 per l'esattezza - alla barriera sud del Lido (che risente però dell'accumulo sotto costa), mentre ha raggiunto di 144 centimetri - questo il dato ufficiale raccolto del Centro maree - nella piattaforma Ismar-Cnr. Il livello del mare da oltre due ore è sopra il metro e 40, mentre nella laguna interna non ha superato i 72 cm, e la città è all'asciutto.



