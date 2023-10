Crolla un terrazzino da un edificio a Venezia, nessun ferito

Paura stamane a Venezia nel sestiere di Cannaregio per il crollo di parte di un terrazzino in pietra da un'abitazione privata. Nessuna persona è rimasta ferita. La pesante struttura, con capitelli in pietra e ringhiera, si è staccata all'imrpvviso, verso le 7.30, cadendo nella fondamenta sottostante, in quel momenro deserta. I vigili del fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo per esaminare la staticità del resto del terrazzo, ed hanno transennato la zona.

Sul posto è giunto anche personale del Comune di Venezia per interdire il passaggio dei passanti nella zona sottostante l'edificio.



