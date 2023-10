Controlli Gdf su colf e badanti, scoperti 295 evasori totali

La Guardia di Finanza si Treviso ha scoperto 295 evasori totali durante una serie di controlli nel settore dei collaboratori domestici (colf e badanti) impiegati sul terrritorio della Marca. Il monitoraggio aveva permesso in una prima fase di individuare oltre 4.000 posizioni di lavoratori inadempienti, nei confronti dei quali sono stati avviate le verifiche fiscali. Da aprile ad ottobre sono già stati individuati quasi 300 collaboratori domestici che non hanno mai presentato il 730 (per questo definiti "evasori totali"), per una base imponibile sottratta al Fisco di oltre 12 milioni di euro. Sei di questi, proprio per aver occultato i compensi, avevano chiesto e ottenuto anche il reddito di cittadinanza (per un totale di 85mila euro) che ora dovranno restituire.

Il profil reddituali soo stati ricostruiti attraverso la documentazione detenuta dall'Inps, con cui la Gdf ha stipulato un protocollo d'intesa a livello nazionale. Non si tratta però di lavoratori 'in nero'. Le posizioni fiscali che hanno portato alle verifiche sono quelle di colf e badanti in regola con il rapporto di collaborazione e con il versamento delle ritenute previdenziali, ma che non avevano mai presentato le dichiarazioni fiscali ai fini Irpef, per gli anni che vanno dal 2017 al 2021. La normativa prevede infatti che al superamento di determinate soglie di reddito (8.000 euro fino al 2021, 8.176 euro dal 2022), il contribuente debba presentare la dichiarazione annuale, tramite il 730 o il modello Unico. Al di sotto di tali soglie, invece, la dichiarazione può essere omessa.



