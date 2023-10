Accordo Coop-Expert, corner di consulenza tecnologica nei negozi

Coop Alleanza 3.0, Nova Coop, Coop Lombardia e Coop Liguria hanno siglato un accordo di collaborazione con il gruppo Expert Italy, un piano che prevede l'apertura di 71 corner store 'Expert In' nei negozi Coop, grazie ai quali sarà presente un'offerta specializzata sui Technical Consumer Goods. Il programma di aperture prenderà il via a inizio novembre e proseguirà per tutto il prossimo anno.

Lo scopo mutualistico della cooperazione di consumo trova così una nuova espressione grazie all'accordo sottoscritto da Expert, Coop Alleanza 3.0 e le Cooperative aderenti al Consorzio Nord-Ovest (Nova Coop, Coop Lombardia e Coop Liguria). Nei 71 corner la clientela delle cooperative aderenti potrà trovare, oltre a un'offerta più ampia, anche consulenza professionale e qualificata.

L'intesa è stata presentata questa mattina a Milano e consentirà di incrementare la competitività in un segmento che necessita di rapide rotazioni di assortimento e di un continuo aggiornamento professionale del personale di contatto.

Un'occasione per Expert anche di avvicinare ulteriormente l'insegna ai clienti in alcune regioni in particolare ma, anche e soprattutto nel quotidiano, dove per la spesa alimentare la frequenza di contatto è maggiore.

L'accordo prevede anche un apposito programma di coaching Expert per valorizzare e sviluppare le competenze degli Store manager che presidieranno i corner 'Expert in'. La formazione sarà messa a punto dai docenti di Focus Management, istituto diretto dal professor Sandro Castaldo dell'Università Bocconi di Milano.



