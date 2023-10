Rimosso tumore maligno di 5 chili in un intervento a Padova

L'Azienda ospedaliera di Padova entra un'altra volta nei primati grazie ad un intervento chirurgico straordinario eseguito su un paziente di 16 anni, originario della Bosnia Erzegovina. Attraverso una tecnica molto specifica e particolare, l'equipe operatoria ha rimosso un tumore maligno di ben 5 kg di peso, impossibile da ridurre con chemioterapia. Il giovane è stato preso in carico dal Gruppo oncologico multidisciplinare tumori solidi pediatrici (Gom), ed è stato seguito dalla Chirurgia pediatrica e dalla Cardiochirurgia pediatrica. L'intervento è stato possibile grazie all'impiego di apparecchi di supporto delle funzioni vitali in stand by e all'utilizzo di una ricostruzione in 3D.

Sono stati necessari 5 giorni di terapia intensiva cardiochirurgica. La dimissione del ragazzo è stabilita in 40 giorni: attualmente prosegue il follow up clinico e radiologico nel Centro di provenienza in Bosnia, e continua ad essere seguito con servizio di telemedicina a Padova.

L'Unità operativa complessa di Chirurgia Pediatrica registra 1.300 ricoveri ogni anno ed eroga 1.500 procedure chirurgiche, mentre quella di Cardiochirurgia Pediatrica conta 130 ricoveri l'anno ed esegue 250 prestazioni chirurgiche. "Siamo molto orgogliosi di questo risultato - ha commentato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dal Ben, a margine della presentazione di quest'oggi -. Si tratta di un risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra equipe e alla condivisione di competenze, un vero gioco di squadra che caratterizza la nostra realtà".



