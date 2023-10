Mose attivo a Venezia per il terzo giorno consecutivo

Per il terzo giorno consecutivo il sistema Mose è stato attivato in tutte le bocche di porto, per tutelare Venezia dall'acqua alta.

Stamani il picco di marea previsto in mare è di 120 centimetri alle ore 10:00. In città l'acqua potrebbe raggiungere un massimo di 85 centimetri. In serata poi sono previsti 105 centimetri alle ore 22:15.

Domani è attesa invece una marea più alta, a 140 centimetri in mare alle ore 10:30. Le condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta proseguono fino a martedì 31 ottobre.



