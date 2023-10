Milano-Cortina: Malagò 'pista bob? Mondo dello sport è vittima'

"Milano-Cortina? Noi organizziamo l'evento. Non costruiamo le opere. C'è una società che è stata predisposta e fondata per realizzare le opere indispensabili e sinergiche ai Giochi. Il mondo dello sport è spettatore interessato e vittima di questa situazione. Qualcuno dopo 4 anni 3 mesi e 23 giorni dall'assegnazione dei Giochi ci ha detto: 'Scusate non possiamo più realizzare l'impianto e la pista perché la gara è andata deserta. Questa è la realtà. E quando ci è stato detto? Ventiquattro ore prima dell'Assemblea del Cio, ma ne verremo a capo". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, nel suo intervento al Consiglio del Coni, parlando della pista di bob che era inizialmente prevista a Cortina per i Giochi Invernali del 2026.



