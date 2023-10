Investimento sui binari, riattivata linea Milano-Venezia

E' stata riattivata intorno alle 12.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia dopo l'intervento delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria per un investimento sui binari tra le stazioni di Montebello e Altavilla, in provincia di Vicenza. Lo comunica Trenitalia. I treni Alta Velocità hanno registrato ritardi fino a 180 minuti, e alcuni instradamenti per Bologna. Il treno EC 35 Genève-Domodossola-Venezia viaggia con un ritardo di 70 minuti. I treni regionali hanno subito cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra San Bonifacio e Vicenza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA