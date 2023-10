Feltrinelli, 'il mercato soffre ma apriamo nuove librerie'

Feltrinelli inaugura una libreria a Venezia, a San Polo. All'evento era presente l'Ad del gruppo editoriale, Alessandra Carra la quale ha sottolineato come "il mercato del libro abbia sofferto parecchio, ma dopo il Covid - ha aggiunto - stiamo assistendo ad una ripresa. Nell'ultimo periodo la crescita è stata del 2%".

Un dato incoraggiante, nonostante l'Ad abbia specificato che "l'Italia non è un Paese di lettori, il 60% degli italiani non ha letto un libro nell'ultimo anno". Feltrinelli continua ad ogni modo a scommettere sulle librerie: quella di Venezia è solo una delle diverse nuove aperture. Tra le ultime, infatti, Napoli e Lucca, mentre l'apertura di altre è in programma nel primo trimestre del 2024.

"Ci crediamo, nonostante le difficoltà" ha commentato Carlo Feltrinelli, presidente del Gruppo, sottolineando che "il libro a fatica si difende, l'inflazione e l'instabilità politica ed economica gettano un'ombra sul prodotto".

L'apertura veneziana è stata fortemente voluta, ha infine spiegato Carra: "Aspiravamo ad arrivare in centro storico da tempo - ha detto - e cercavamo una zona ancora abitata dai residenti, non volevamo una libreria patinata, questo per noi è un formato inedito".



