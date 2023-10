Calcio: Baroni, contro la Juve sapremo fare la partita

"Andare a giocare a Torino contro la Juventus è un'opportunità per tutti. I miei ragazzi hanno coraggio e sapranno fare la partita. Noi dobbiamo provare a far punti su tutti i campi". Marco Baroni inquadra così la sfida che attende il Verona contro i bianconeri.

Il Verona si è allenato in mattinata a Peschiera, e sempre domani effettuerà la rifinitura. Cabal non dovrebbe farcela e dubbi anche sul pieno recupero di Hien. "Vedremo se schierarlo o concedergli un'altra settimana di lavoro", ha sentenziato Baroni nella conferenza stampa pre-partita.



