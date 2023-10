Milano-Cortina:Malagó, c'é ottimismo per soluzione pista bob

"Diciamo che oggi c'è ottimismo nel trovare una soluzione, poi il Cio è stato chiaro: oggi dobbiamo lavorare sull'esistente. Se questo esistente domani mattina si arricchisce di altre situazioni, tutto può essere". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagó, risponde a chi chiede se ci fosse maggior ottimismo sulla possibilità di usare la pista da bob di Torino per le gare di Milano-Cortina a margine dell'anteprima al cinema Barberini "L'ultimo assalto, la storia storia di Ezio Triccoli".

"Quello della pista da bob è un film in produzione, in gestazione - aggiunge - La storia la conoscete: noi organizziamo i giochi ma non costruiamo gli impianti sportivi. Ora dobbiamo assolutamente trovare una soluzione e una scadenza per fine novembre. Stiamo lavorando per quello"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA