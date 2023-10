Brian Eno, 'non mi sento un maestro né un genio'

"Non mi sento un maestro. Non mi sento un genio. Nessuna idea viene da una persona sola e ogni idea ha radici complicatissime". Lo ha detto Brian Eno ricevendo nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian il Leone d'oro alla carriera dal presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto e dalla direttrice del Settore Musica Lucia Ronchetti.

"Mi sento solo uno che ha avuto tanta fortuna - ha aggiunto.

- Quella di essere cresciuto in una cultura che sosteneva il sistema assistenziale e sanitario nazionale, che dava valore alle arti, alle scuole pubbliche, che ho potuto frequentare, e che pensava che la mobilità sociale fosse una cosa positiva".

Riferendosi poi a Ships, l'evento commissionato dalla Biennale e presentato il 21 ottobre al Teatro La Fenice, Eno ha evidenziato che "la Biennale ha una tradizione di sostegno a tutte le arti e ogni musicista vuole suonare in Italia. Il pubblico fa parte dell'evento e ieri sera ho sentito la cultura italiana alle mie spalle a sostenermi, perciò ero sicuro che non avrei fallito. Grazie a grazie di nuovo a Lucia (Ronchetti)".





