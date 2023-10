Il Napoli riparte da Verona, 3-1 al Bentegodi

Il Napoli riparte da Verona grazie alla doppietta di Kvaraskhelia ed al gol (e due assist) di Matteo Politano. La squadra di Rudi Garcia vince al Bentegodi 3-1 (di Lazovic il gol dei veneti) e riparte dopo la brutta sconfitta casalinga con la Fiorentina prima della sosta per le nazionali e le tante polemiche. Assente per infortunio Osimhen, è il georgiano a caricarsi sulle spalle il Napoli e portarlo alla vittoria. Parte meglio il Verona con Meret che respinge i tentativi di Dawidowicz e Magnani su due angoli nel giro di un minuto. E' Politano ad aprire le marcature al 27' del primo tempo. Sul finire della prima frazione di gioco (43') il raddoppio a firma Kvara che bissa al 10' della ripresa. Il Verona reagisce e prova ad accorciare. Al 15' del secondo tempo Lazovic buca la difesa partenopea. Meret è decisivo alla mezzora su Bonazzoli. Il Napoli spinge ma non affonda ma comunque porta a casa tre punti pesanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA