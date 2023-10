Zaia, autonomia è a portata di mano, è il motore per il futuro

"Il progetto dell'autonomia differenziata sta viaggiando a grandi passi. E' al centro dell'agenda politica del governo. Sono trascorsi 6 anni dal momento in cui 2 milioni 273mila cittadini del Veneto si sono espressi a favore dell'autonomia e ancora oggi attendono impazientemente affinché si concretizzi l'attuazione dell' art.

116, terzo comma, della Costituzione". Lo dice il presidente del Veneto, Luca Zaia, ricordando il sesto anniversario del referendum consultivo sull'Autonomia differenziata.

"Una riforma epocale - sostiene Zaia - che renderà tutti più forti ed è una grande opportunità per il Paese. Perché non inciderà sui conti pubblici, non aumenterà il divario fra le regioni, ma premierà la buona capacità amministrativa e farà crescere l'economia. L'autonomia è a portata di mano ed è il motore per il futuro del Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA