Scoperti 46 autisti di noleggio abusivi all'aeroporto Venezia

La Guardia di finanza di Tessera, hanno scoperto 46 operatori noleggio irregolari con conducente irregolari all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Il controllo ha infatti riguardato il servizio di trasporto pubblico su strada non di linea che prevede di accogliere e accompagnare i passeggeri in arrivo o in partenza dallo scalo lagunare. Il servizio può essere svolto solamente se in possesso dell'autorizzazione rilasciata da un Comune ed esclusivamente a seguito di una prenotazione da parte del passeggero. I finanzieri, su 150 controlli, hanno accertato per 46 operatori, tutti sanzionati, numerose violazioni alla normativa di settore, con irregolarità che spaziano da situazioni di totale abusivismo, riconducibili cioè a soggetti sprovvisti di autorizzazione ed abilitazione ad altre che hanno riguardato conducenti autorizzati ma non in regola con le prescrizioni della normativa di settore. Per 31 conducenti è stato disposto anche il ritiro della carta di circolazione ed il fermo amministrativo del veicolo, mentre nei confronti di una persona è scattata la sospensione della patente di guida ed il sequestro del mezzo per la reiterazione delle violazioni contestate.

L'operazione che è stata svolta in sinergia con il gestore Aeroportuale, ha portato anche ad individuare 12 operatori completamente abusivi che hanno impiegato veicoli ad uso privato per trasportare, illegalmente, i passeggeri, generando così una situazione di concorrenza sleale. Tra questi anche un conducente, sprovvisto di licenza ed abilitazione professionale, ha ovviato con la fedele riproduzione dello scudetto di riconoscimento del figlio, che invece aveva la licenza, esibito sull'auto presa in leasing per effettuare servizi di trasporto.

Inoltre, sono stati sanzionati anche 3 conducenti abilitati mentre tentavano di procacciarsi i clienti, spesso stranieri, con il richiamo "taxi taxi" all'uscita degli arrivi, pratica vietata dall'Enac. Infine, per 31 operatori, pur titolari di licenza, sono state contestate violazioni in ordine alla mancata compilazione e tenuta del previsto foglio di servizio. Tra i sanzionati, c'è chi non hai mai compilato un foglio di servizio, chi tra la compilazione di un foglio e l'altro ha fatto passare mesi, chi tra il chilometraggio finale e quello iniziale di due fogli di servizio consecutivi non ha saputo spiegare come mai mancassero all'appello oltre 6.000 km.



