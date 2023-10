Oscurato sito Istituto Dermatologico di Verona per notizie fake

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Verona, su disposizione del tribunale di Verona. ha oscurato il sito internet dell'Istituto Dermatologico di Verona Srl per aver diffuso notizie fake e per aver commercializzato prodotti potenzialmente nocivi per la salute. In particolare, i finanzieri stanno conducendo indagini nei confronti dell' amministratore della società, già nota nel settore della cosmesi a livello nazionale, per la commercializzazione di prodotti in violazione degli obblighi di etichettatura, preparazione e notifica preventiva al portale "Cosmetic Product Notification Portal".

Le ipotesi di reato contestate dai militari delle fiamme gialle scaligere sono in materia di danno alla salute umana nonché la frode in commercio, realizzata anche attraverso il sito internet, riportante informazioni fuorvianti e non veritiere, e millantando partnership con "farmacie autorizzate" e "prove cliniche universitarie ed ospedaliere" mai effettuate.

In particolare le indagini preliminari si sono concentrate sull'esercizio abusivo della professione sanitaria in quanto i clienti venivano sottoposti a visita dermatologica senza che la persona fosse munita del necessario titolo abilitativo, sul fatto che i prodotti cosmetici commercializzati fossero privi della data di scadenza, della indicazione del lotto di fabbricazione e senza manuale d'uso; ipotesi di frode in commercio poichè si garantiva che i prodotti fossero stati sottoposti a prove cliniche di efficacia eseguite presso la Clinica dermatologica dell'Università di Verona e presso il dipartimento di Biotecnologi dell'Università di Pavia. I finanzieri hanno rinvenuto una grande mole di materiale utilizzato per produrre, assemblare e confezionare i cosmetici commercializzati. L'origine delle materie prime reperite, la modalità di conservazione delle stesse - in alcuni casi riversate all'interno di flaconi di detersivi - e le condizioni igienico-sanitarie dei locali perquisiti non sono risultati in grado di garantire la sicurezza dei prodotti e, quindi, la loro commercializzazione rappresenta un potenziale pericolo per i clienti.



