Bus Mestre: sei mezzi elettrici rientrano in servizio domani

Da domani sei bus elettrici prodotti dalla cinese Yutong e nella flotta di 18 de La Linea rientrano in servizio a Mestre dopo aver superato la revisione.

Due esemplari E-12 erano stati protagonisti di altrettanti sinistri: il più grave, quello del 3 ottobre scorso, quando uno di questi bus era precipitato dal cavalcavia di Mestre, provocando 21 morti e 15 feriti.

Lo rende noto l'assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, che ricorda che lo stop era stato deciso per motivi di opportunità.

"Proseguono gli accertamenti sugli altri 12 bus - dice Boraso - e nel corso della prossima settimana, in base agli esiti delle revisioni, si vedrà quanti altri torneranno in servizio".

Lunedì e mercoledì prossimi si terranno altre due riunioni per valutare, man mano che vengono esaminati, il rientro in servizio di altri Yutong E-12.



