Verona, ancora in dubbio Hien e Doig

Allenamento pomeridiano sotto la pioggia per il Verona in vista della gara con il Napoli di sabato prossimo. Osservato speciale il difensore Isak Hien. Lo svedese ha saltato per infortunio le partite con il Torino e con il Frosinone. In settimana ha lavorato con la squadra ma l'impressione è che non abbia forzato più del dovuto e che lo staff medico scioglierà le riserve solo dopo la rifinitura tecnica. Stessa sorte per lo scozzese Doig.

Saranno sicuramente del match sia Dawidowicz che Cabal, entrambi indisponibili prima della sosta. Anzi, probabile che il polacco scenda in campo sin dall'avvio, panchina invece, per il colombiano. La società, intanto, ha fatto sapere che alla partita del Bentegodi ci sarà un tifoso d'eccezione per i gialloblù. Presente, infatti, il danese Preben Elkjaer Larsen, indimenticato attaccante dello scudetto dei veneti.



