Nel terzo trimestre ricavi di Essilux a 6,29 miliardi, +5%

Nel terzo trimestre dell'anno EssilorLuxottica ha registrato ricavi per 6,29 miliardi, con un aumento del 5,2% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre 2022 e un calo dell'1,6% a cambi correnti. La stima della media degli analisti del panel Bloomberg era di 6,33 miliardi.

Nei primi nove mesi l'aumento dei ricavi è del 7,2% a cambi costanti. La società conferma il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo a 'mid-single-digit' dal 2022 al 2026 a cambi costanti e prevede di raggiungere un utile operativo adjusted compreso tra il 19 e il 20% del fatturato alla fine di tale periodo.

"La nostra azienda e le nostre persone sono incredibilmente resilienti: nell'ultimo trimestre tutti i business e le aree geografiche hanno contribuito alla crescita: guardiamo con fiducia al futuro e siamo orgogliosi di portare con noi in questo viaggio tutti i nostri colleghi e i partner", commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato del gruppo italo-francese.

"Stiamo continuando inoltre a investire sui nostri punti di forza, a partire dal nostro network logistico-produttivo, con l'avvio di un nuovo stabilimento a Rayong, in Tailandia, che riflette perfettamente l'unicità di EssilorLuxottica e integra montature e lenti sotto lo stesso tetto", concludono Milleri e du Saillant.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA