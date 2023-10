Auto contro un muro, muore 23enne nel Veronese

Un 23enne di origini indiane è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Monteforte d'Alpone (Verona). Il giovane ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere violentemente contro un muro.

I vigili del fuoco, arrivati da Caldiero, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente. Purtroppo il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del giovane. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 5.00.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA