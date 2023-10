Otto milioni dal governo per il Velodromo di Spresiano

Il ciclismo italiano prosegue il suo avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024 non solo grazie ai buoni risultati ottenuti in questa stagione, ma anche con il raggiungimento di un importante traguardo: l'approvazione di ieri in CdM della bozza del Dl Anticipi che prevede lo stanziamento dei fondi per la conclusione dei lavori del Velodromo di Spresiano (Treviso). "Il Velodromo permetterà finalmente di avere un altro impianto coperto per la preparazione di alto livello e per le società di base del territorio che potranno così svolgere attività in sicurezza - ha dichiarato il presidente Fci, Cordiano Dagnoni -. Ci abbiamo sempre creduto e non abbiamo mai mollato l'idea di riuscire ad ottenere questo risultato - ha proseguito -. I prossimi passi? C'è un accordo di programma da siglare con il Comune di Spresiano, poi bisognerà trovare la soluzione per affidare in tempi rapidi l'appalto a un'impresa. Mi piacerebbe arrivare a fine mandato con i lavori in stato già molto avanzato: sarebbe un grande successo, in modo tale che l'impianto sarà pronto per la preparazione per Los Angeles 2028. In Consiglio ci siamo detti di cercare la procedura più veloce. Siamo confidenti di poter vedere l'inizio dei lavori in tempi rapidi. Il mio auspicio che entro la primavera 2024 potremmo vedere l'inizio dei lavori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA