Milano-Cortina: Zaia, pista bob sarebbe stato un grande affare

"Ho visto persone discutere per cento milioni di euro di bob, a me se avessero chiesto anche di macinarlo il giorno dopo penso sempre che sarebbe stato un grande affare". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del veneto, Luca Zaia, stamani a Trento per un incontro elettorale.

Zaia ha ribadito che "il bob è elemento centrale del dossier di Cortina, ed è esattamente l'elemento che ci ha permesso di avere le Olimpiadi a Losanna. Dopodiché se qualcuno ha cambiato idea ne prendo atto. Questa gare fermate comunque creano non poche difficoltà. Dopodiché noi portiamo a casa un miliardo e mezzo di infrastrutture, ci aggiungiamo un miliardo e mezzo di Pil: fanno tre miliardi", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA