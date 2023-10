Milano-Cortina: Zaia a Malagò, 'ora rideterminare le gare'

"Ritengo necessario si affronti nelle opportune sedi la rideterminazione ai fini di un'equa assegnazione delle discipline olimpiche dei Giochi di Milano Cortina 2026". Lo scrive oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, in una lettera al presidente del Coni Giovanni Malagò e all'ad della Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier, dopo lo stop allo Sliding Center ampezzano.

Per Zaia "è evidente che tale scelta, se confermata, determina una rilevante penalizzazione nella distribuzione delle venue di gara tra le città di Milano e Cortina d'Ampezzo. Senza la pista da bob, infatti, la città veneta non potrà più ospitare le discipline di bob, skeleton e slittino, bensì solo quelle di sci alpino femminile e curling".

Zaia ritiene quindi "necessario si affronti nelle opportune sedi la rideterminazione ai fini di un'equa assegnazione delle discipline olimpiche".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA