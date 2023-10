Milano-Cortina: Oberhof si offre per gare slittino, senza bob

"Potremmo ospitare le gare di slittino olimpico nel 2026". Lo ha detto il presidente della Federazione della Turingia di slittino e bob, Andreas Minschke, con riferimento alla città tedesca di Oberhof e in risposta alle difficoltà di Milano-Cortina. Come scrive Dpa, tuttavia, l'idea sarebbe "illusoria" e "senza possibilità", "perché sulla pista della Turingia non possono svolgersi gare di bob.

La pista non è omologata per tali eventi" ed è inimmaginabile che il Comitato olimpico internazionale organizzi gare di bob, slittino e skeleton su piste e in Paesi diversi. Ieri il Segretario generale per la Germania della Federazione di bob e slittino, Thomas Schwab, aveva già dichiarato che il Paese non è disponibile come ospite sostitutivo per le specifiche gare delle Olimpiadi invernali 2026.



