Milano-Cortina: A.Fontana, 'il bob a St.Moritz è sensato'

Quella di spostare la pista e le gare di bob delle Olimpiadi invernali del 2026 da Cortina a St.Moritz in Svizzera "è un'ipotesi sicuramente sul tavolo, credo sia qualcosa che potrebbe avere un senso, stiamo a vedere, ne parleremo con il Cio e con il Coni e vedremo a quali conclusioni arriveremo insieme". Lo ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana a margine della presentazione della nuova torre del teatro alla Scala.

"La gran parte degli italiani dice che bisogna evitare gli sprechi sia economici sia quelli contrari alla sostenibilità - ha aggiunto -. Mi sembra che la scelta del governo vada proprio in questa direzione, del risparmio e della sostenibilità. Tutto non si può avere. Credo che non sia una figuraccia dell'Italia ma un atteggiamento estremamente attento e serio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA