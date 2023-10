'Aspettando il Festival del Futuro', a Vicenza si parla di Ai

Dopo il successo della tappa di Brescia, arriva oggi a Vicenza l'ultimo appuntamento di "Aspettando il Festival del Futuro", l'evento veronese in programma a fine novembre e giunto alla sua quinta edizione.

Per "Aspettando il Festival Vicenza", dove al Ghv Hotel di Creazzo (Vicenza) si parlerà "Intelligenza Artificiale, la rischiosa opportunità". Esperti del settore si confronteranno sulle applicazioni dell'Ai tra diritto e legislazione, etica e salute, analizzandone l'impatto sul mercato del lavoro e sulla formazione e provando a tracciare una rotta verso il futuro che ci attende.

Tra gli ospiti dell'appuntamento vicentino Alessandra Moretti, europarlamentare del Pd, Pierantonio Zanettin, deputato di Fi, Fabio Mantovani, già presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Federico Faggin, fisico e inventore, Paolo Cervini, vicepresidente e Co-lead di Capgemini Invent's Management Lab, Enrico Maggi, presidente della sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Vicenza, Raffaele Consiglio, segretario della Cisl Vicenza, Lorenzo Volpin, neurochirurgo, Fabio Grigenti, professore di Storia della filosofia all'Università di Padova, Giulia Cisotto, ricercatrice del dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione all'Università Milano-Bicocca, Leonardo Nicolai, assessore alle politiche giovanili, alla digitalizzazione e all'innovazione del Comune di Vicenza.

L'evento è promosso dal Gruppo editoriale Athesis, Eccellenze d'Impresa e Harvard Business Review Italia, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Vicenza. Partner istituzionale è Confindustria Vicenza. Il "prequel" vicentino anticipa di un mese circa il Festival del Futuro di Verona, appuntamento che da cinque anni aiuta a comprendere meglio quali saranno le grandi sfide di domani, grazie agli interventi di grandi esperti italiani e internazionali. "Fra globalizzazione e frammentazione" è il tema scelto per la nuova edizione, in programma dal 23 al 25 novembre al Teatro Ristori di Verona.





