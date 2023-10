Incidente bus Mestre, a giugno ci fu un altro tamponamento

C'è un terzo incidente avvenuto di recente ad un autobus elettrico Yutong della società La Linea di Venezia, lo stesso modello coinvolto nel disastro del cavalcavia e nell'incidente di sabato scorso a Mestre.

Si tratta - secondo quanto riferiscono oggi i quotidiani Gedi - di un tamponamento avvenuto lo scorso 16 giugno lungo la strada statale Romea, che non provocò feriti. L'autista del bus dichiarò tuttavia che aveva registrato un problema al sistema di frenata assistita del mezzo, che invece di frenare avrebbe avuto una sorta di accelerazione.

Dagli accertamenti e dalle perizie, anche da parte delle assicurazioni, tuttavia, non sarebbe emerso alcun guasto ai freni. A rilevare l'incidente fu la Polizia locale. L'autista non vide rinnovato alla fine del periodo il suo contratto a termine.

Sono circa 300 gli autisti che giornalmente svolgono servizio sugli autobus de 'La Linea', la maggior impresa privata di trasporto della regione. Prima degli ultimi eventi, riferisce l'azienda, il tasso di sinistri o guasti ai propri pullman era largamente inferiore alla media del settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA