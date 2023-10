Bottega Veneta lancia 'Accademia Labor et Ingenium'

Il brand Bottega Veneta conferma il proprio impegno a promuovere l'artigianato con il lancio dell'Accademia Labor et Ingenium. Avvalendosi dell'atelier di Bottega Veneta a Montebello Vicentino e di un nuovo spazio dedicato a Povolaro Dueville (Vicenza), il centro fungerà da laboratorio permanente, dove i dipendenti dell'azienda, i nuovi assunti e gli studenti esterni potranno imparare dai maestri artigiani attraverso attività di formazione, laboratori e lezioni.

L'accademia sviluppa il legame intrinseco del marchio italiano con la tradizionale "bottega", dove un collettivo di artigiani affinava le proprie capacità e tramandava le tecniche di generazione in generazione. Il nome dell'accademia deriva dai valori richiamati nello stemma originale dell'azienda: Labor et Ingenium, Mestiere e Creatività.

Bottega Veneta promuove contestualmente un prpgramma di formazione completo per 50 studenti all'anno, con garanzia di inserimento in azienda al termine del corso. Il programma è guidato da una comunità di cinque maestri artigiani di Bottega Veneta e promuove l'etica collettiva che ha definito l'azienda sin dalla sua fondazione nel 1966.

"L'Accademia Labor et Ingenium - dichiara Leo Rongone, Ceo di Bottega Veneta.- è un pilastro strategico per preservare il savoir-faire unico di Bottega Veneta. L'artigianato e la creatività d'eccellenza sono parte integrante del nostro brand e del patrimonio della nostra regione d'origine, il Venetone o necessità,



