Apriti Moda, Staff International apre le porte al pubblico

In occasione dell'iniziativa Apriti Moda, appuntamento nazionale annuale destinato a far conoscere al pubblico interessato, i luoghi in cui nasce la grande moda italiana, sabato 21 ottobre, gli iscritti che aderiranno all'iniziativa online, potranno visitare la sede di Staff International, marchio controllato dal Gruppo Otb, con base a Noventa Vicentina (Vicenza), per scoprire da vicino alcune delle fasi di realizzazione di alcuni prodotti di lusso made in Italy.

Il Gruppo Otb aprirà dunque per la prima volta le porte di Staff International, piattaforma produttiva, di ricerca e sviluppo, e logistica del gruppo, dove la creatività e il design si concretizzano nei prodotti dei principali marchi del gruppo, tra cui Maison Margiela, Marni e Jil Sander, per poi raggiungere le boutique di tutto il mondo. La visita prevede un tour guidato all'interno della sede, per scoprire in prima persona e toccare con mano alcune delle fasi di realizzazione del prodotto: un viaggio che spazia dalle modellerie, alle prototipie, dagli uffici prodotto alle sartorie. Non mancherà una tappa nello showroom della sostenibilità e negli spazi dedicati alla "Scuola dei Mestieri", progetto di Staff International nato per tramandare il savoir-faire italiano ai più giovani, che ogni anno forma e inserisce all'interno del Gruppo una nuova generazione di talenti nelle professioni artigianali e tecniche tipiche del made in Italy.

Le iscrizioni al tour guidato di Staff International saranno aperte fino al 19 ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA