Per i 100 anni della Disney un Paperino gigante con land art

Un omaggio per i 100 anni della Disney Company fondata da Walt Disney e suo fratello Roy. E' il motivo della realizzazione di un opera in stile land art su di un terreno incolto di 25.000 metri quadrati ad opera di Diego Gamberin a Castagnaro nel veronese Il protagonista del ritratto fatto con solchi nel terreno con un trattore è Paperino con un'effige di oltre 120 metri.

"Paperino è l'antieroe per eccellenza - dice Gamberin - buffo, irascibile, con carattere vivace, rispecchia l'uomo moderno con le sue frustrazioni, i suoi problemi, le sue nevrosi. Incarna vizi e virtù dell'uomo medio (dispettoso, pasticcione, sfortunato, romantico, fifone, pigro, testardo), è una persona come tante non un modello ma come dice l'artista, simpaticamente uno di noi e non a caso si chiama Donald'".

Gambarin ha realizzato in passato numerose performance di Land Art, ritratti dedicati a personaggi di spicco, tra cui Obama, Trump, Hillary Clinton, Biden, Fidel Castro e Papa Francesco.



