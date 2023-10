Incidente bus a Mestre, indaga la Procura

La Procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo sull'incidente stradale che ha visto, ieri sera, un bus della società 'La Linea' uscire di strada e finire contro un pilastro di un palazzo a Mestre.

Le indagini, così come per il mezzo gemello precipitato da un cavalcavia il 3 ottobre, sono affidate alla Polizia locale.

Viene riferito che l'Amministrazione comunale ha avviato un'inchiesta amministrativa sui mezzi elettrici da oggi fermi. I bus coprono delle tratte viarie date in gestione, dallo stesso Comune, alla società privata proprietaria dei mezzi.

I rilievi fatti nella notte hanno permesso di accertare che non ci sono problemi di staticità per il palazzo. Il pilastro centrato dal bus è stato solo scalfito facendo cadere alcune grandi piastre di marmo del rivestimento. La viabilità è regolare.



