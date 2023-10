Scontro furgone-bus, due morti e tre feriti

E' di due morti e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro frontale avvenuto questo pomeriggio a Montebelluna, nel Trvigiano, tra un furgone e un autobus di linea. Le due persone decedute e il ferito ricoverato in rianimazione si trovavano sul furgone. Lesioni meno gravi per l'autista del pullman e un passeggero.

L'incidente è avvenuto al confine tra Caerano di San Marco e Montebelluna tra un autobus lungo dell'azienda di trasporto pubblico Mom (Mobilità di Marca) e un furgone bianco lungo la provinciale 248. A causare il frontale, in base alle prime informazioni, sarebbe stato un sorpasso azzardato. Sul posto i vigili del fuoco. Il ferito più grave è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso.

