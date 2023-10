Il teatro dell'integrazione in scena a Potenza

Il teatro dell'integrazione: è questo il messaggio che è stato lanciato stamani, a Potenza, dagli organizzatori dello spettacolo teatrale "Achab" di Ullallà Teatro e Compagnia DinDonDown, laboratorio teatrale veneto formato da persone con disabilità - con la regia di Pippo Gentile - che sarà messo in scena domani, sabato 14 ottobre, al cineteatro Don Bosco nel capoluogo lucano.

"Si parte dal Moby Dick di Melville - è stato detto nella conferenza stampa di presentazione dell'evento - trasposto in chiave contemporanea. Guardiamo non solo alla disabilità, ma anche tutte le cose che ci circondano in un modo diverso, cambiando la prospettiva per aprire la mente a uno scenario che sembra sconosciuto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA