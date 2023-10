Rebellin, il camionista tedesco a giudizio immediato

È stato notificato nel pomeriggio di oggi il decreto che dispone giudizio immediato per il camionista tedesco Wolfgang Rieke, detenuto in carcere, che lo scorso 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino ha travolto e ucciso il campione di ciclismo Davide Rebellin.

L'udienza il 24 novembre prossimo e le accuse sono di omicidio colposo aggravato e fuga. La richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero titolare delle indagini Hans Roderick Blattner e firmata dal gip berico. Nella giornata di martedì i giudici del tribunale del Riesame avevano respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dal suo avvocato, Andrea Nardin.

L'uomo nei giorni scorsi ha scritto alla famiglia della vittima una lunga lettera nella quale ha chiesto nuovamente scusa per quanto accaduto.



