Niente più bimbi, la scuola diventa un centro per anziani

Non nascono più bambini e la scuola del centro del pase è costretta a trasformarsi da istituto primario e secondario in un centro per anziani. Accade a Vescovana, nel Padovano, dove il Comune, come riporta il Corriere del Veneto, è stato obbligato a comunicare alla Regione la chiusura definitiva della scuola primaria Marconi e della secondaria di primo grado Giovanni XXIII.

Nella cittadina della bassa padovana, in cui vivono 1.800 abitanti, sono infatti venuti alla luce solo 4 bambini, 7 l'anno precedente. Il sindaco Marzio Pattaro allarga le braccia: "non abbiamo più bambini in paese, quelli nati nel 2017 che avrebbero dovuto iniziare la scuola a settembre sono solo 12. Così diventa difficile attivare anche solo una prima elementare, visto che il numero minimo richiesto è di 15".

Neppure l'offerta di un pulmino gratuito e del tempo prolungato con servizio mensa per gli scolare dei paesi vicini è servita a salvare la situazione. Pur di non lasciare inutilizzata la struttura, il Comune ha pensato di cambiare target anagrafico, creando un nuovo centro diurno per anziani.

Un luogo di svago per i nonni che, invece, a Vescovana non mancano.



