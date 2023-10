Domani via al X CartaCarbone Festival a Treviso

Al via il programma del X CartaCarbone Festival 2023 da domani 13 a domenica 15 ottobre a Treviso, organizzato dall'Associazione Culturale Nina Vola. Sono più di 50 gli eventi previsti in calendario e oltre 100 gli ospiti, tra poeti, scrittori, musicisti, giornalisti, che si alterneranno nei luoghi simbolo della città: Auditorium, Santa Caterina,Loggia dei Cavalieri.

Nel palinsesto sono previsti due eventi dedicati a Calvino; il Festival avrà due parole guida: CLIMA, relativo alla sostenibilità, diventata un imperativo, e CLIMA+X o CLIMAX, inteso come momento della massima tensione narrativa. Tra gli ospiti, figurano Emanuele Trevi, Tiziano Scarpa, Antonella Lattanzi, Emanuela Canepa, Roberto Cotroneo, Matteo B. Bianchi, Giorgio Zanchini, Sara D'Ascenzo, Alessandro Bergonzoni, Antonio G. Bortoluzzi. Torna poi il contest letterario per studenti "Scritture in movimento, scrittori per un giorno" che ha coinvolto centinaia di ragazzi per un laboratorio letterario a cielo aperto.

"La decima edizione merita un piccolo bilancio se pensiamo a tutti questi anni di attività e a tutte le cose che sono state fatte - ha spiegato la direttrice artistica Bruna Graziani - abbiamo superato i 1.700 ospiti e i 700 eventi complessivamente, una presenza di pubblico di 100mila persone". E poi, "abbiamo realizzato progetti di inclusione sociale anche con le scuole, instaurato collaborazioni con l'Università Ca' Foscari di Venezia, Campus Treviso, Israa, Fondazioni Benetton e Cassamarca".

Per il sindaco di Treviso Mario Conte, "CartaCarbone non è solo una rassegna ma un vero modo di fare cultura, arricchendosi ogni anno di nuove opportunità, per chi è appassionato di lettura e per chi vuole avvicinarsi e scoprire nuovi mondi".





