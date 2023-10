Consiglio Veneto in bianco e blu per solidarietà con Israele

"Accogliendo l'invito della collega ElisaVenturini, che aveva chiesto di esporre a palazzo Ferro Fini la bandiera di Israele, abbiamo illuminato la facciata della sede del Consiglio regionale del Veneto sul Canal grande di Venezia con il bianco e l'azzurro del vessillo israeliano". Il presidente dell'assemblea legislativa veneta Roberto Ciambetti - spiega perché "da mercoledì scorso e fino a venerdì prossimo la sede consiliare è illuminata con i toni del blu e del bianco, "come a suo tempo venne fatto con il blu e il giallo in solidarietà con il popolo ucraino". "Oggi il Veneto è solidale con il popolo israeliano e contemporaneamente noi tutti - aggiunge - auspichiamo il riavvio del dialogo per la conquista della pace, in Europa come nel Vicino Oriente e in Africa e ovunque nel mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA