Arena Verona, premio di produzione per i dipendenti

Fondazione Arena di Verona riconoscerà, a tutti i dipendenti, un premio di produzione per i risultati raggiunti nel corso della stagione 2023. È arrivata infatti la notifica della Corte dei Conti che attesta la sostenibilità economica ed i criteri di erogazione del riconoscimento economico destinato ai lavoratori.

Fondazione Arena aveva negoziato con la componente sindacale la possibilità di erogare un premio di risultato una tantum a tutti i dipendenti che hanno contribuito al successo della stagione 2023. Come previsto dalle norme in materia, l'ipotesi di accordo è stata illustrata alla Corte dei Conti territoriale, che ha compiti di controllo e autorizzazione, la quale ha svolto alcuni approfondimenti che hanno consentito la presa d'atto della sostenibilità economica del premio nonché dei criteri di erogazione. Atto che consentirà la liquidazione del premio in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.





