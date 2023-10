A Otb e Diesel la certificazione di parità di genere

Otb e Diesel hanno ricevuto la Certificazione nazionale di parità di genere prevista dal Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). La holding, guidata dal presidente e Fondatore Renzo Rosso, è tra le prime aziende in Italia ad ottenere l'attestazione rilasciata dalla società indipendente Bureau Veritas, specializzata in servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione.

"Questa certificazione dimostra l'attenzione che da sempre abbiamo nei confronti di tutte le persone che lavorano nelle nostre realtà e il nostro impegno a creare un ambiente di lavoro in cui tutti si sentano valorizzati. A livello di gruppo abbiamo raggiunto la parità di genere nei ruoli manageriali, percentuale che nel Leadership Team di Diesel arriva addirittura al 62%. Ma il nostro impegno va anche oltre i confini aziendali: Otb Foundation supporta da molti anni diversi programmi di prevenzione nelle scuole contro la violenza sulle donne, nonché un vero e proprio centro anti violenza, oltre a progetti di empowerment sia in Italia che nel mondo", ha ha dichiarato il Rosso aggiungendo che "Una vera sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale".



