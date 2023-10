Ue: Zaia in Comitato Regioni, sanità è la sfida della sfide

"Quella sanitaria è la sfida delle sfide, l'obiettivo è fare in modo che tutti i Paesi si trovino allo stesso livello. Siamo usciti da un banco di prova considerevole: la pandemia da Covid ha fatto perdere la vita a 10 milioni di cittadini nel mondo e ha messo in ginocchio tutte le economie". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, a margine del Comitato Europeo della Regioni, in corso a Bruxelles. Zaia si è detto convinto della necessità "di avviare la rinegoziazione, per quanto possibile, dei fondi del Pnrrr, per ridisegnare il nostro business plan. Da quando lo abbiamo approvato è cambiato il mondo: la guerra in Ucraina, la crisi energetica, ora il Medio Oriente. Il Veneto è assolutamente in linea con l'investimento dei fondi europei, non possiamo permetterci di restituire neanche un centesimo dei 235 miliardi di euro che dovrebbero arrivare all'Italia".



