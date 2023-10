Tajani, c'è un desk dell'ambasciata all'aeroporto di Tel Aviv

"All'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv c'è un desk della nostra ambasciata, stiamo facendo tutto il possibile per aiutare gli italiani in Israele" a rientrare. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Restart su Rai 3.

"La compagnia di bandiera israeliana El Al vola regolarmente, anche oggi ci saranno altri due voli per l'Italia, ci sono stati due voli militari, abbiamo organizzato dei voli con una compagnia privata, è previsto un atterraggio oggi pomeriggio a Verona", ha aggiunto Tajani.

"Non sappiamo esattamente quanti siano gli italiani" temporaneamente in Israele, "è importante per quanti non sono registrati che si mettano in contatto con ambasciata, consolato o l'unità di crisi perché faremo di tutto per aiutarli e farli partire".



