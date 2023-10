Ghetto Venezia sorvegliato speciale, un elicottero sopra l'area

Il ghetto di Venezia, il più antico d'Europa con i suoi oltre 500 anni, è quasi deserto oggi , spicca la mancanza di gruppi turistici e scolaresche in gita quotidianamente nel quartiere ebraico. Non mancano, invece, le forze dell'ordine, la cui presenza è stata potenziata dallo scorso sabato, durante il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, convocato d'urgenza dopo l'attacco ad Israele.

"Com'è la situazione? Non c'è nessuno, la calle è deserta" si limita a dire una commessa. "L'aria che si respira è quella di sempre, anche se vedo un aumento dei controlli, ovviamente" commenta il proprietario di uno dei negozi di articoli da regalo della zona, sottolineando che anche se il turismo è lo stesso degli altri giorni, "ci sono momenti con più gente e altri con meno, è normale".

Il tema dei controlli è divisivo: parte dei commercianti ha notato un aumento delle forze dell'ordine presenti in campo, per altri, invece, sono gli stessi di sempre. "Non è cambiato nulla, se ci fossero più militari la preoccupazione crescerebbe, ma così è tutto tranquillo" dice Gino, che di professione in ghetto fa il gallerista.

Intanto, l'elicottero della polizia vola in cerchio sull'area e il rumore delle sue eliche fa alzare gli occhi al cielo dei pochi che passano per il campo. "Qui non succederà nulla, Venezia è un posto tranquillo, piccolo, fuori dagli obiettivi di questo tipo. Anche perché da una città d'acqua è difficile poi scappare" commenta Emilio, artigiano veneziano che vive in questa porzione del sestiere di Cannaregio.

Ieri pomeriggio, anche il prefetto Michele di Bari si è recato nel cuore pulsante della comunità ebraica. "Stiamo lavorando per mettere in sicurezza il Ghetto, per tutte le persone che ci vivono" aveva dichiarato, aggiungendo che le forze dell'ordine "stanno monitorando la situazione giorno dopo giorno, con l'aiuto della comunità ebraica, per capire cosa sia meglio attenzione".

Le sinagoghe restano aperte, con le guardie giurate sulla porta. Un fedele, nel tradizionale abito ebraico commenta la guerra in corso dicendo Yahweh-Jireh, il signore provvederà. Noi siamo un popolo unico, lo scopo è unire, non dividere. Dio è uno solo e sistemerà la situazione, lui può tutto". Un cameriere del ristorante kosher Gam Gam scuote la testa, non ha voglia di parlare ma una cosa la dice: "sono preoccupato per la mia famiglia, in Israele. Sono ore di grande agitazione".

Aperto anche il museo, dove i controlli all'ingresso sono più serrati. "Lavoriamo sempre con la preoccupazione che possa succedere qualcosa, sappiamo che questa è una zona a rischio" dice una guida, aggiungendo che "comunque paura non ce n'è, anche perché i controlli ci fanno sentire più sicuri". Della stessa opinione anche la titolare del forno ebraico Giuseppina Abrignani: "dovrei avere paura tutti i giorni, il mio negozio è sotto la sinagoga, se venisse lanciata una bomba sarei la prima a morire. Sono tranquilla, come sempre".







