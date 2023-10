Euro 2032: Tommasi, 'a Verona un progetto innovativo'

"L'obiettivo è quello di presentarsi con un progetto fortemente innovativo: va progettata una struttura con un utilizzo polifunzionale in linea con i più moderni impianti europei e con la possibilità di andare oltre i soli eventi calcistici". Lo sottolinea in una nota il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che detiene la delega allo Sport, dopo l'assegnazione dei Campionati Europei 2032 di calcio a Italia e Turchia.

Verona è in corsa per rappresentare il nord-est nella maggiore competizione calcistica europea. Proseguiranno - precisa una nota del Comune, gli incontri con il Ministero, la Figc, il Coni e la Lega Calcio serie A.



